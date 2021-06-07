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Понедельник, 7 июня, 2021
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В ДТП в Рязанской области погиб мотоциклист

7info
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Мотоциклист погиб в результате ДТП в Милославском районе Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП случилось 4 июня в 18.00 на первом километре автодороги «Милославское – Чернава – Липяги», 36-летний житель района не справился с управлением мотоциклом «СТЕЛС СЛЕЙМ 200», задел бордюр и врезался в металлическое ограждение.

Мужчина погиб на месте, его 37-летней пассажирке оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

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