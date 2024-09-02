В ДТП в Пронском районе погибла женщина

1 сентября на дороге Рязань-Скопин вблизи Пронска случилось смертельное ДТП. О нем пишет ИД «Пресса»

Авария произошла около 19:00. Столкнулись ВАЗ 2112 и Subaru, которые ехали навстречу друг другу. За рулем «ВАЗ» находился 47-летний житель Скопина. В салоне находились пассажирки 52 и 74 лет. После столкновения автомобиль улетел в кювет.

Subaru управлял 31-летний рязанец, который ехал с жительницей Чучкова 1998 года рождения.

В аварии пострадали и водители, и пассажиры. Их доставили в Новомичуринскую межрайонную больницу. Позже стало известно, что 74-летняя пассажирка «ВАЗ» скончалась в больнице.

Причины ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.