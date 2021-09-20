В ДТП в Михайловском районе пострадал 4-летний ребёнок

В результате ДТП в Михайловском районе пострадал 4-летний мальчик. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Авария случилась 19 сентября в 12.20 на 20-м километре автодороги Михайлов — Голдино — Горлово — Скопин — Милославское. 37-летняя жительница Рыбного, ехавшая за рулём «Шевроле Круз», не пропустила «Рено Сандеро» под управлением 60-летнего жителя Михайлова.
Травмы получили водитель «Рено» и 4-летний пассажир «Шевроле». Им оказали медицинскую помощь.
Обстоятельства происшествия уточняются.