7.3 C
Рязань
Понедельник, 20 сентября, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия Рязани

В ДТП в Михайловском районе пострадал 4-летний ребёнок

7info
В ДТП в Михайловском районе пострадал 4-летний ребёнок

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В результате ДТП в Михайловском районе пострадал 4-летний мальчик. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась 19 сентября в 12.20 на 20-м километре автодороги Михайлов — Голдино — Горлово — Скопин — Милославское. 37-летняя жительница Рыбного, ехавшая за рулём «Шевроле Круз», не пропустила «Рено Сандеро» под управлением 60-летнего жителя Михайлова.

Травмы получили водитель «Рено» и 4-летний пассажир «Шевроле». Им оказали медицинскую помощь.

Обстоятельства происшествия уточняются.

В ДТП в Михайловском районе пострадал 4-летний ребёнок

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,648ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]