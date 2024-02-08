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В ДТП в Касимовском районе погиб один человек

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Фото: ГАИ Рязанской области
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В четверг, 8 февраля, около 12:30 на трассе «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород» в Касимовском районе произошло ДТП. Подробности происшествия рассказала ГАИ Рязанской области.

По предварительной информации, 54-летний водитель за рулем «Хендай Солярис» столкнулся с машиной «Ниссан Террано», которой управлял 42-летний водитель.

Водитель «Хендай» от полученных травм скончался на месте аварии. Водитель и пассажиры «Ниссана» в возрасте 38 и 44 лет обратились за медпомощью.

По факту аварии проводится проверка, все обстоятельства уточняются.

Ранее в сети появилось видео с места ДТП.

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