В ДТП в Касимовском районе погиб один человек

В четверг, 8 февраля, около 12:30 на трассе «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород» в Касимовском районе произошло ДТП. Подробности происшествия рассказала ГАИ Рязанской области.

По предварительной информации, 54-летний водитель за рулем «Хендай Солярис» столкнулся с машиной «Ниссан Террано», которой управлял 42-летний водитель.

Водитель «Хендай» от полученных травм скончался на месте аварии. Водитель и пассажиры «Ниссана» в возрасте 38 и 44 лет обратились за медпомощью.

По факту аварии проводится проверка, все обстоятельства уточняются.

Ранее в сети появилось видео с места ДТП.