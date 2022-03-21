В ДТП с пьяным водителем в Рязани погибла пассажирка

В Рязани в результате ДТП, устроенного нетрезвым водителем без прав, погибла 28-летняя женщина, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

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18 марта в 02.10 рядом с домом № 7 на Московском шоссе 29-летний рязанец не справился с управлением автомобилем ВАЗ-2112 и совершил наезд на разделительную полосу с барьером в виде металлической конструкции.

Погибла пассажирка легковушки. Водитель, 28-летний и две 32-летние пассажирки с травмами попали в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.