В ДТП погиб рязанский волонтёр Илья Корякин

В ДТП погиб волонтёр из Рязани Илья Корякин. В автомобиль, в котором Корякин с командой возвращался из гуманитарной поездки, ночью врезалась «Газель».

О трагедии сообщил медиаменеджер Антон Сумин. Он рассказал, что всё случилось под Липецком. Автомобиль, в котором находился волонтёр, направлялся в Рязань.

Илья Корякин возглавлял рязанскую региональную благотворительную организацию «Доброволец», делал очень много для помощи Донбассу. Прощание с Корякиным пройдёт во вторник, 31 декабря, в храме Входа Господня в Иерусалим.