В ДТП под Волгоградом погибли четыре спортсмена 

В понедельник, 30 августа, в результате столкновения Toyota Camry и цементовоза погибли четыре спортсмена. Бойцы ехали в соревнований, которые проходили в Твери. Об этом сообщает V1.ru.

Все произошло утром на трассе Тамбов — Волгоград — Астрахань в Новоаннинском районе. По предварительной информации, водитель легковушки двигался со стороны Москвы. В какой-то момент он выехал на встречную полосу, где столкнулся лоб в лоб с цементовозом.

— В результате ДТП трое пассажиров иномарки в возрасте 24, а также 26 и 57 лет погибли на месте ДТП. Водители обоих транспортных средств с тяжелыми травмами доставлены в больницу. После скончался четвертый мужчина из легковушки, — рассказали в пресс-службе УМВД по Волгоградской области.

Спортсмены возвращались со всероссийских соревнований по универсальному бою, которые проходили в Твери.