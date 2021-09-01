В ДТП под Волгоградом погибли четыре спортсмена 

В понедельник, 30 августа, в результате столкновения Toyota Camry и цементовоза погибли четыре спортсмена. Бойцы ехали в соревнований, которые проходили в Твери. Об этом сообщает V1.ru.
Все произошло утром на трассе Тамбов — Волгоград — Астрахань в Новоаннинском районе. По предварительной информации, водитель легковушки двигался со стороны Москвы. В какой-то момент он выехал на встречную полосу, где столкнулся лоб в лоб с цементовозом.
Спортсмены возвращались со всероссийских соревнований по универсальному бою, которые проходили в Твери.