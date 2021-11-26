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Пятница, 26 ноября, 2021
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В ДТП на улице Верхняя в Рязани пострадали семь человек

Александр Ильин
Фото: УМВД России по Рязанской области

Вечером в четверг, 25 ноября, в Рязани на улице Верхняя, 27-летняя девушка на Kia Spectra, по предварительным данным, столкнулась на регулируемом перекрестке с Mitsubishi Lancer под управлением 28-летнего местного жителя, сообщает УМВД России по региону. 

Уточняется, что авария случилась напротив д.50, примерно в 22:50. 

В результате ДТП медицинская помощь потребовалась семи людям: водителям транспортных средств, трём пассажирам «Митсубиси», в возрасте: 20-и, 26-и, 22-х лет, а также двум пассажирам автомобиля «Киа Спектра», в возрасте 26-и и 27-и лет.

По факту случившегося проводится проверка. 

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