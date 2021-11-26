В ДТП на улице Верхняя в Рязани пострадали семь человек

Вечером в четверг, 25 ноября, в Рязани на улице Верхняя, 27-летняя девушка на Kia Spectra, по предварительным данным, столкнулась на регулируемом перекрестке с Mitsubishi Lancer под управлением 28-летнего местного жителя, сообщает УМВД России по региону.

Уточняется, что авария случилась напротив д.50, примерно в 22:50.

В результате ДТП медицинская помощь потребовалась семи людям: водителям транспортных средств, трём пассажирам «Митсубиси», в возрасте: 20-и, 26-и, 22-х лет, а также двум пассажирам автомобиля «Киа Спектра», в возрасте 26-и и 27-и лет.

По факту случившегося проводится проверка.