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Воскресенье, 23 января, 2022
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В ДТП на трассе «Вятка» Кировской области погибла водитель и 4-летняя девочка

Александр Ильин
Фото: ГИБДД Кировской области

Утром 23 января, около 9:10, в Орловском районе Кировской области на 367-м километре федеральной автодороги «Вятка» столкнулись легковые автомобили Volkswagen и Lada Largus, сообщает пресс-служба ГИБДД по региону в соцсети Вконтакте.

По предварительной информации, в результате аварии погибла женщина–водитель и 4-летняя девочка-пассажир «Фольксвагена», травмы получил водитель «Лады».

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции, осуществляются регулировочные действия.

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По факту происшествия проводится проверка.

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