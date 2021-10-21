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Четверг, 21 октября, 2021
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В ДТП на М5 в Рязани погибла 20-летняя девушка

7info

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В результате ДТП на 198-м километре трассы М5 «Урал» в Рязани погибла 20-летняя девушка. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась 21 октября в 10.55. 56-летний водитель грузового автомобиля Volvo из Нижегородской области, выезжая с прилегающей территории, не пропустил ехавшую по главной дороге «Ладу Калина» под управлением 23-летнего рязанца.

В ДТП погибла 20-летняя пассажирка автомобиля. Водителя и 8-месячного ребёнка доставили в больницу. Дальнобойщик не пострадал.

Проводится проверка.

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