В ДТП на М5 в Рязани погибла 20-летняя девушка

В результате ДТП на 198-м километре трассы М5 «Урал» в Рязани погибла 20-летняя девушка. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась 21 октября в 10.55. 56-летний водитель грузового автомобиля Volvo из Нижегородской области, выезжая с прилегающей территории, не пропустил ехавшую по главной дороге «Ладу Калина» под управлением 23-летнего рязанца.

В ДТП погибла 20-летняя пассажирка автомобиля. Водителя и 8-месячного ребёнка доставили в больницу. Дальнобойщик не пострадал.

Проводится проверка.