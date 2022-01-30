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Воскресенье, 30 января, 2022

В ДТП на Южной окружной дороге Рязани погибла 72-летняя женщина

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В ДТП на Южной окружной дороге Рязани погибла 72-летняя женщина

7info
Фото: @vk.com/rzn_life_vk
Предыдущая статьяНа трассе М5 в Рязани произошло ДТП, погиб человек

В результате ДТП на Южной окружной дороге Рязани погибла 72-летняя пенсионерка. Подробности сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

Авария случилась 30 января в 19.50 на 185-м километре автодороги М5 «Урал». 70-летний рязанец не справился с управлением автомобилем «Лада Гранта», совершил столкновение с «Рено Меган» под управлением 36-летней рязанки.

Погибла 72-летняя пассажирка «Гранты», водителей, получивших травмы, доставили в больницу.

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Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, обстоятельства ДТП устанавливаются.

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