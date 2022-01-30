В ДТП на Южной окружной дороге Рязани погибла 72-летняя женщина

В результате ДТП на Южной окружной дороге Рязани погибла 72-летняя пенсионерка. Подробности сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.
Авария случилась 30 января в 19.50 на 185-м километре автодороги М5 «Урал». 70-летний рязанец не справился с управлением автомобилем «Лада Гранта», совершил столкновение с «Рено Меган» под управлением 36-летней рязанки.
Погибла 72-летняя пассажирка «Гранты», водителей, получивших травмы, доставили в больницу.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, обстоятельства ДТП устанавливаются.