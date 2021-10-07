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Четверг, 7 октября, 2021
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В детском центре Красноярска 15 человек получили ожог роговицы

Александр Ильин
В детском центре Красноярска 15 человек получили ожог роговицы

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В Красноярске в детском центре «SoVa» на улице Светлогорской 15 человек обратились в больницу из-за ожога роговицы. Об этом сообщает «ТВК Красноярск». 

Инцидент произошёл утром 7 октября. В детском центре забыли отключить бактерицидные лампы, в результате чего посетители попали под опасное ультрафиолетовое излучение. 

Все 15 человек, в числе которых были дети и беременная женщина, почувствовали жжение лица и глаз и немедленно вызвали скорую помощь.

Как заявили в центре «SoVa», руководство готово оплатить лечение пострадавших. Сотрудника же, по чьей халатности произошло ЧП, уволили.  

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