В детской поликлинике №7 Рязани появился аппарат для кислородных коктейлей

В городскую детскую поликлинику №7 Рязани поступил аппарат для кислородного коктейля. Оборудование закуплено по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Обогащённый кислородом напиток применяют при широком спектре детских заболеваний. Его назначают детям для реабилитации после пневмонии и бронхита, а также пациентам с хроническими заболеваниями – аллергическим ринитом, бронхиальной астмой, опорно-двигательного аппарата.

Также кислородные коктейли показаны для общего укрепления здоровья. Аппарат используют и для детей дневного стационара поликлиники.

Оборудование обслуживает поток пациентов в три смены, коктейли для детей делаются с разными вкусами. Малыши особенно любят яблочный вкус.

В медучреждении оборудована удобная комната для кислородных коктейлей. В ней специальная мебель и современный дизайн, что создаёт психологический комфорт маленьких пациентов.