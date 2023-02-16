Четверг, 16 февраля, 2023
Татьяна Проводина

В детской поликлинике №7 Рязани появился аппарат для кислородных коктейлей

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Фото с сайта минздрава Рязанской области

В городскую детскую поликлинику №7 Рязани поступил аппарат для кислородного коктейля. Оборудование закуплено по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Обогащённый кислородом напиток применяют при широком спектре детских заболеваний. Его назначают детям для реабилитации после пневмонии и бронхита, а также пациентам с хроническими заболеваниями – аллергическим ринитом, бронхиальной астмой, опорно-двигательного аппарата.

Также кислородные коктейли показаны для общего укрепления здоровья. Аппарат используют и для детей дневного стационара поликлиники.

Оборудование обслуживает поток пациентов в три смены, коктейли для детей делаются с разными вкусами. Малыши особенно любят яблочный вкус.

В медучреждении оборудована удобная комната для кислородных коктейлей. В ней специальная мебель и современный дизайн, что создаёт психологический комфорт маленьких пациентов.

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