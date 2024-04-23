В деревне Сановка Шиловского района установят освещение на дороге по решению суда

Прокуратура Шиловского района проверила, насколько участок дороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород» в границах деревни Сановка соответствует стандартам безопасности дорожного движения. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

При проверке установили, что здесь отсутствует стационарное освещение. Это затрудняет движение автомобилей и создает угрозу жизни и здоровью людей.

Прокуратура направила в суд административное исковое заявление, в котором обязывает ГКУ «Дирекция дорог Рязанской области» привести участок дорожной сети в нормативное состояние.

Шиловский районный суд удовлетворил требование прокурора. Исполнение судебного акта находится на контроле.