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Четверг, 5 августа, 2021
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В депздраве опровергли связь прививки и смерти ярославского легкоатлета

Никита Брыкин
В депздраве опровергли связь прививки и смерти ярославского легкоатлета
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Специалисты департамента здравоохранения и фармации Ярославской области провели расследование по факту смерти легкоатлета из Рыбинска, пишет портал 76.ru.

В ведомстве пришли к выводу, что случившееся никак не связано с вакцинацией 38-летнего мужчины.

«Департаментом незамедлительно организовано расследование случая смерти Дорожкина В., работает региональная иммунологическая комиссия», пояснили в депздраве.

После завершения необходимых мероприятий будет опубликовано заключение по этому случаю.

По словам родственников спортсмена, что он находился на больничном и пошел делать прививку, когда ему позвонили с работы.

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