 В день рождения Бориса Кустодиева  рассказываем о его шедевре «Деревенская ярмарка», представленном в Рязанском художественном музее

Сегодня, 7 марта, день рождения замечательного русского художника Бориса Кустодиева — портретиста, художника театра, декоратора, оформителя и иллюстратора книг. В рубрике «День шедевра» мы представляем его произведение, написанное в 1916 году под названием «Деревенская масленица».

После заграничной поездки мастер приезжает в Кострому и пишет провинциальную серию, вдохновленную ярмарками, праздниками и народными гуляньями.

Кустодиев родился в большой, широкой, шумной, красивой Астрахани. Он прекрасно знал уклад провинциальной жизни.

В работе «Деревенская масленица» мы ощущаем удивительную атмосферу праздника, красоты цвета и света.

Низкие дома с заснеженными крышами, ослепительно белый снег с проблесками голубых теней. Очерченная крупными цветовыми пятнами фигура гармониста отличается особой выразительностью и напоминает нам народные яркие лубки.