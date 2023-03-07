Вторник, 7 марта, 2023
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 В день рождения Бориса Кустодиева  рассказываем о его шедевре «Деревенская ярмарка», представленном в Рязанском художественном музее

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Сегодня, 7 марта, день рождения замечательного русского художника Бориса Кустодиева — портретиста, художника театра, декоратора, оформителя и иллюстратора книг. В рубрике «День шедевра» мы представляем его произведение, написанное в 1916 году под названием «Деревенская масленица».

После заграничной поездки мастер приезжает в Кострому и пишет провинциальную серию, вдохновленную ярмарками, праздниками и народными гуляньями.

Кустодиев родился в большой, широкой, шумной, красивой Астрахани. Он прекрасно знал уклад провинциальной жизни.

В работе «Деревенская масленица» мы ощущаем удивительную атмосферу праздника, красоты цвета и света.

Низкие дома с заснеженными крышами, ослепительно белый снег с проблесками голубых теней. Очерченная крупными цветовыми пятнами фигура гармониста  отличается особой выразительностью и напоминает нам народные яркие лубки.

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