В День Победы рязанцы возложили цветы на Скорбященском мемориале

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Торжественные мероприятия, посвящённые 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Рязани начались на Скорбященском мемориале.

9 мая представители власти, руководители ведомств, члены общественных организаций, курсанты и неравнодушные рязанцы возложили цветы к Вечному огню и Памятнику ленинградцам. В мероприятии приняли участие губернатор Рязанской области Николай Любимов, депутат Госдумы РФ Елена Митина, зампред регионального парламента Александр Шевырёв, глава Рязани Юлия Рокотянская, мэр города Елена Сорокина.

Панихидой и минутой молчания участники церемонии почтили память павших в годы Великой Отечественной войны. Гирлянду воинской славы к Вечному огню возложили курсанты РГВВДКУ.

В память об участниках войны прозвучал троекратный залп оружейного салюта. В честь мужества и отваги рязанцев-фронтовиков десантники прошли торжественным маршем.