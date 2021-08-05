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Четверг, 5 августа, 2021
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В День города рязанцам предлагают послушать джаз

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В День города рязанцам предлагают послушать джаз
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В субботу, 7 августа, традиционные летние джаза в Рязани завершатся выступлением участников международного музыкального фестиваля «ЕсенинJazz 2021» (12+) в Зелёном театре ЦПКиО в рамках празднования Дня города.

В программе концерта, который начнётся в 14:00, примут участие Элла Хрусталёва и вокальный квартет «Мама Джаз», диксиленд Dixielight Band под управлением Дмитрия Климанова, гитарист Николай Моро. Главным подарком рязанцам станет выступление звёзд «ЕсенинJazz» – группы Feelin’s с итальянским вокалистом Борисом Саволделли.

Фестиваль «ЕсенинJazz» в 2021 году проводится при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры и туризма Рязанской области и управления культуры Администрации Рязани.

Вход свободный. Количество мест ограничено.

  • В День города рязанцам предлагают послушать джаз
  • В День города рязанцам предлагают послушать джаз
  • В День города рязанцам предлагают послушать джаз
  • В День города рязанцам предлагают послушать джаз
  • В День города рязанцам предлагают послушать джаз
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