В декабре в Рязанской области родились Агния и Мирон

ГУ ЗАГС по Рязанской области опубликовало список имён, которые рязанцы давали своим новорождённым детям в декабре.
Самые популярные имена у мальчиков: Александр, Артём, Михаил, Матвей, Иван, Дмитрий, Тимофей, Максим, Павел, Марк. У девочек – Анна, Елизавета, Мария, София, Виктория, Ксения, Милана, Василиса, Варвара, Ульяна.
Среди редких имён для мальчиков встречаются следующие: Серафим, Мирон, Макар, Георгий, Герман, Демьян, Архип, Савва, Борислав, Меркурий. Для девочек – Стефания, Есения, Кристина, Агата, Мия, Агния, Таисия, Клавдия, Глафира.