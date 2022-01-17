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Понедельник, 17 января, 2022
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В декабре в Рязанской области родились Агния и Мирон

7info7

ГУ ЗАГС по Рязанской области опубликовало список имён, которые рязанцы давали своим новорождённым детям в декабре.

Самые популярные имена у мальчиков: Александр, Артём, Михаил, Матвей, Иван, Дмитрий, Тимофей, Максим, Павел, Марк. У девочек – Анна, Елизавета, Мария, София, Виктория, Ксения, Милана, Василиса, Варвара, Ульяна.

Среди редких имён для мальчиков встречаются следующие: Серафим, Мирон, Макар, Георгий, Герман, Демьян, Архип, Савва, Борислав, Меркурий. Для девочек – Стефания, Есения, Кристина, Агата, Мия, Агния, Таисия, Клавдия, Глафира.

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