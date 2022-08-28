В Дашково-Песочне заметили живодёра, который издевался над своей собакой

Мужчина не меньше 5 раз ударил собаку ногами.

Сообщение о жестокости хозяина животного появилось в группе Подслушано в Рязани ВКонтакте вечером 27 августа.

Как пишет автор сообщения, инцидент произошёл около 9 часов вечера в сквере Дубовая роща. Мужчина, выгуливавший свою собаку, бил и пинал её ногами, от каждого удара животное падало на землю и переворачивалось, – говорится в публикации.

Автор поста не успела заснять момент избиения. По её словам, на замечания горе-хозяин отвечал очень агрессивно и угрожал расправой. Своё поведение он объяснил тем, что «собака какает на тротуар и её надо сильно за это наказывать». Убирать кал своей собаки живодёр не стал.

«При повторном замечании, что он избивает свою собаку при детях, которые гуляют в парке, этот бессовестный человек утверждает, что собака не понимает его и нужно применять физическую силу. Какой пример этот человек подаёт детям? Явно это был не единичный случай насилия», – отмечается в публикации.

Как говорится в сообщении, у собаки явные проблемы с задними лапами, она с трудом поднимается с земли. Автор публикации призывает призвать горе-хозяина к ответственности.