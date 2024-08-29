В Дашково-Песочне построят школу на 1650 мест стоимость 3 млрд рублей

В Дашково-Песочне планируется строительство новой школы, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков во время прямого эфира 29 августа.

— Мы разработали проект школы в Дашково-Песочне на 1650 мест, и сейчас он находится на стадии государственной экспертизы, — рассказал губернатор.

По словам Павла Малкова, стоимость строительства превышает 3 млрд рублей. Таких денег в бюджете области нет, регион надеется на поддержку федерального центра.

Предварительно строительство одобрено, но окончательная ясность появится после формирования новых национальных проектов.

— Уверен, что все будет хорошо, и мы обязательно построим эту школу, — заявил губернатор.

Малков подчеркнул, что в Рязанской области уже построены четыре школы и 11 детских садов. В настоящее время продолжается строительство еще пяти школ и четырех детских садов.