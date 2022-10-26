В Дашково-Песочне грабитель вырвал из рук женщины сумку

Сотрудники отдела угрозыска ОМВД по Октябрьскому району Рязани задержали подозреваемого в уличном ограблении. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

35-летняя жительница областного центра возвращалась домой из гостей. Около 1:45 на улице Новосёлов шедший ей навстречу нетрезвый мужчина попытался с ней заговорить. Женщина продолжила идти своей дорогой. Внезапно злоумышленник вырвал у неё из рук дамскую сумку и скрылся.

Потерпевшая сообщила, что в сумочке было около 6 тысяч рублей, банковская карта с 12 тысячами рублей, косметика и другое имущество. Жительница Рязани написала заявление в полицию.

В тот же день полицейские установили причастность к преступлению 29-летнего неработающего жителя областного центра, которого ранее уже судили за ограбление. Подозреваемого нашли и задержали.

Выяснилось, что мужчина с вечера распивал спиртное в компании приятелей и потом пошёл домой. Увидев на улице женщину, он подошёл к ней для знакомства. Рязанка не захотела общаться, и тогда злоумышленник решил отобрать у неё сумку.

По статье о грабеже рецидивисту грозит до 4 лет лишения свободы.

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