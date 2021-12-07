В Дашково-Песочне четыре улицы остались без холодной воды

Во вторник, 7 декабря, в Дашково-Песочне отключили холодную воду на четырёх улицах. Об этом сообщила мэрия Рязани.
Причина – проведение ремонтных работ на водопроводе. К ним специалисты водоканала приступили в 09.00.
До 17.00 воды не будет по следующим адресам:
- улица Зубковой, дом 30, дом 30в, дом 30в, дом 31а, дом 30а;
- улица Бугровка с дома 4 по 24 (чётная сторона) и с дома 1 по 21 (нечётная сторона);
- улица Серёжина Гора с дома 2 по 24 (чётная сторона) и с дома 1 по 39 (нечётная сторона), дом 14;
- улица Новосёлов, дом 50 корп. 2, дом 54 корп. 1, дом 54 корп. 2.