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Вторник, 7 декабря, 2021
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В Дашково-Песочне четыре улицы остались без холодной воды

7info7

Во вторник, 7 декабря, в Дашково-Песочне отключили холодную воду на четырёх улицах. Об этом сообщила мэрия Рязани.

Причина – проведение ремонтных работ на водопроводе. К ним специалисты водоканала приступили в 09.00.

До 17.00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Зубковой, дом 30, дом 30в, дом 30в, дом 31а, дом 30а;
  • улица Бугровка с дома 4 по 24 (чётная сторона) и с дома 1 по 21 (нечётная сторона);
  • улица Серёжина Гора с дома 2 по 24 (чётная сторона) и с дома 1 по 39 (нечётная сторона), дом 14;
  • улица Новосёлов, дом 50 корп. 2, дом 54 корп. 1, дом 54 корп. 2.

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