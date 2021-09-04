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Суббота, 4 сентября, 2021
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В центре Рязани задержали пританцовывавшую наркоманку

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В центре Рязани задержали пританцовывавшую наркоманку

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На улице Соборной в Рязани полицейские задержали наркоманку, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

На странное поведение женщины обратить внимание сотрудники ППС. Она пританцовывала, плохо ориентировалась на местности. На вопрос, есть ли у неё наркотики, рязанка ответила утвердительно.

На место вызвали опергруппу. При понятых у 35-летней судимой за наркопреступление женщины обнаружили смесью двух видов синтетических наркотиков массой 0,5 грамма, приспособление для её употребления. Масса наркотиков позволяет говорить о значительном размере.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 228 УК РФ, виновной грозит до 3 лет лишения свободы.

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