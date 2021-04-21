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Среда, 21 апреля, 2021
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В центре Рязани на вечер перекроют движение

7info7
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Вечером 21 апреля в центре Рязани перекроют движение, сообщает администрация города.

Это необходимо для обеспечения безопасности и соблюдения общественного порядка. С 17.00 до 22.00 перекроют движение по проезжей части Малого шоссе от Первомайского проспекта до 1-й Безбожной улицы. Также запретят движение на проезде 1-й Безбожной от улицы от Малого шоссе до улицы Вокзальной.

Также на вечер запретят движение транспорта на проезде Завражнова от Первомайского проспекта до Высоковольтной улицы. Движение будут открывать по мере необходимости.

В мэрии также попросили автомобилистов с 15.00 до 22.00 не оставлять транспорт на парковке площади Ленина. Также до 22.00 просят освободить от транспорта участок Малого шоссе от Первомайского проспекта до 1-й Безбожной улицы, проезда Завражнова.

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