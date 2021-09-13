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Понедельник, 13 сентября, 2021
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В центре Рязани из-за аварии отключили холодную воду

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В центре Рязани из-за аварии отключили холодную воду

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Улице в центре Рязани остались без холодной воды. Об этом в понедельник, 13 сентября, проинформировала мэрия.

Причина – авария на водопроводе. К её устранению сотрудники Водоканала приступили утром.

До 17.00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Театральная площадь, дом 1, дом 3, дом 5, дом 7б,
  • улица Урицкого, дом 10/70, дом 12, дом 14, дом 14 корп. 1, дом 14 корп. 2, дом 16, дом 16 корп. 1, дом 16 корп. 2, дом 17, дом 18, дом 18 корп. 1, дом 19, дом 20, дом 20 корп. 1, дом 20 корп. 2, дом 21, дом 23, дом 23а, дом 25, дом 27, дом 24,
  • улица Электрозаводская, дом 5 корп. 1,
  • улица Есенина, дом 29, дом 29в

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