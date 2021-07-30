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Пятница, 30 июля, 2021
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В центре Липецка мотоциклист насмерть сбил 42-летнюю женщину и скрылся

Елена Лобанова
В центре Липецка мотоциклист насмерть сбил 42-летнюю женщину и скрылся
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В четверг, 29 июля, в центре Липецка мотоциклист насмерть сбил женщину. С места ДТП неизвестный скрылся. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Все произошло в 23:00 на улице Первомайской. Неизвестный мотоциклист вне пешеходного перехода сбил 42-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась во время госпитализации. Водителя разыскивают полицейские. 

В тот же день произошло еще одно смертельное ДТП в Задонском районе. Около 09:30 на трассе М-4 «Дон» 59-летний мужчина на Mercedes не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. 

— Водитель погиб на месте. По предварительной информации, причиной аварии стало нарушение правил расположения на проезжей части, — говорится в сообщении. 

В Чаплыгине же произошла авария с участием легковушки и мотоцикла. Около 01:00 на улице Заводской 18-летний мотоциклист столкнулся с 46-летним мужчиной на Renault. 

В ДТП пострадали мотоциклист и 46-летняя пассажирка автомобиля. Причиной аварии стало нарушение правил очередности проезда.

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