В центре Липецка мотоциклист насмерть сбил 42-летнюю женщину и скрылся

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В четверг, 29 июля, в центре Липецка мотоциклист насмерть сбил женщину. С места ДТП неизвестный скрылся. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Все произошло в 23:00 на улице Первомайской. Неизвестный мотоциклист вне пешеходного перехода сбил 42-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась во время госпитализации. Водителя разыскивают полицейские.

В тот же день произошло еще одно смертельное ДТП в Задонском районе. Около 09:30 на трассе М-4 «Дон» 59-летний мужчина на Mercedes не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.

— Водитель погиб на месте. По предварительной информации, причиной аварии стало нарушение правил расположения на проезжей части, — говорится в сообщении.

В Чаплыгине же произошла авария с участием легковушки и мотоцикла. Около 01:00 на улице Заводской 18-летний мотоциклист столкнулся с 46-летним мужчиной на Renault.

В ДТП пострадали мотоциклист и 46-летняя пассажирка автомобиля. Причиной аварии стало нарушение правил очередности проезда.