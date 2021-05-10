В центре Костромы посреди дороги обвалился асфальт

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На улице Ленина около ТЦ «Семерка» в Костроме посреди дороги появилась огромная яма, пишет портал «Kostroma.Today».

По словам очевидца, несколько машин угодили в яму и дальше поехать не смогли. При этом ее не видно во время движения, из-за чего место становится настоящим капканом.

В городской администрации отметили, что причиной случившегося стала просадка асфальта. Сейчас специалисты изучают обстоятельства инцидента.

«В настоящее время на месте просадки грунта выставлено предупреждающее ограждение», — рассказали чиновники.

Подчеркивается, что в ближайшее время асфальт будут ремонтировать.