В ЦПКиО проверили, как рязанцы соблюдают правила выгула собак

12 октября в рязанском ЦПКиО специалисты управления административно-технической инспекции мэрии провели профилактические мероприятия с гражданами. Сотрудники горадминистрации проверили, соблюдают ли и знают ли рязанцы правила содержания и выгула собак в общественных местах.

Основные правила прописаны в п. 4.8 и п. 4.9 постановления правительства Рязанской области от 19 марта 2024 г. №75 «О дополнительных мерах к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу». Там сказано, что при выгуле собаки и нахождении её в местах, не являющихся местом выгула, владелец собаки обязан обеспечить уборку продуктов жизнедеятельности своего домашнего животного. Также запрещается нахождение в местах, не являющихся местами выгула, без намордника и поводка собак, включёных в перечень потенциально опасных собак.

По итогам мероприятий с гражданами проведены профилактические беседы о правилах выгула домашних животных. Также владельцам собак выданы уведомления о необходимости убирать отходы за своими питомцами.