Вторник, 17 января, 2023
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В Чувашии завелся жук, стреляющий кипящей жижей

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Замдиректора по экопросвещению заповедника «Присурский» Наталия Панченко заявила, что в Чувашии впервые встретили жука, который стреляет кипящей жидкостью.

Как сообщило ГТРК «Чувашия», насекомое делает это прицельно. У него есть две емкости с перекисью водорода и хиноном. При соединении идет химическая реакция с большим выделением тепла. Так он защищается от пауков и муравьев.

«На вылете получается 100-градусная жидкость, которая попадает на врага», – отметила Панченко.

Жук-бомбардир относится к группе жужелиц, которые обитают в более теплом климате.

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