Среда, 8 мая, 2024

В Чучковском районе умер последний ветеран ВОВ — Александр Иванович Рузин

Автор: 7info

Опубликовано

Александр Иванович Рузин, фото ИД "Пресса"

В Чучковском районе ушёл из жизни Александр Иванович Рузин — последний ветеран Великой Отечественной войны в районе. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Александр Иванович родился в 1931 году. Служил в армии на Украине, в Тернопольской области. С 1951 по 1953 годы участвовал в борьбе с бандеровцами.

После службы Александр Иванович отправился в Сибирь, где строил железную дорогу. В 1955 году вернулся домой. Здесь познакомился со своей будущей женой Анной Николаевной. Супруги прожили вместе более 60 лет, воспитав троих дочерей.

Всю свою жизнь Александр Иванович работал шофёром в совхозе «Пертовский». За свой вклад в победу в Великой Отечественной войне он был награждён нагрудным знаком «Фронтовик 1941–1945 годы». За труд в мирное время был удостоен ордена Трудовой Славы 3-й степени, медали «Ударник коммунистического труда».

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