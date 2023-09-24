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В Чучковском районе открыли памятную доску погибшему в зоне СВО Шохрузу Чориеву

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Фото: ИД «Пресса»

В пятницу, 22 сентября, на фасаде Чучковской школы открыли мемориальную доску Шохрузу Чориеву — выпускнику, погибшему в зоне СВО. Подробности сообщает сайт ИД «Пресса».

Памятная доска открыта по инициативе администрации Чучковского района Рязанской области, общества «Боевое братство».

Участникам торжественной церемонии стали родители бойца — Мирзовали Чориевич и Дилором Буриевна.

Чориев — уроженец села Сайед в Таджикистане. Его семья приехала в Рязанскую область в 2007 году. Мобилизовали Шохруза в октябре 2022 года. Мужчина служил наводчиком в мотострелковом батальоне. Погиб в бою 30 ноября 2022 года.

Посмертно Чориев награждён Орденом мужества.

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