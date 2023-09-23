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В Чучковской школе открыли памятную доску погибшему в СВО выпускнику

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Фото: издательство «Пресса»

22 сентября на фасаде Чучковской школы открыли мемориальную доску Шохрузу Чориеву.

На церемонии открытия присутствовали родители бойца, глава района Александр Воробьев и глава администрации Алексей Кондрашов, старшеклассники, учителя и жители поселка.

Перед началом церемонии присутствующие исполнили гимн России. Родственники, гости и ученики возложили цветы к мемориальной доске, пишет издательство «Пресса».

Шохруз Чориев был мобилизован в зону СВО в октябре 2022 года. Там он служил наводчиком в мотострелковом батальоне. Погиб в бою 30 ноября 2022 года.

Похоронили бойца на родине, в Таджикистане. У Шохруза Чориева остались сын и дочка.

Указом Президента России награжден орденом Мужества (посмертно).

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