В чём разница между страховой и социальной пенсией?

Отделение ПФР по Рязанской области напоминает, что страховая и социальная — это два разных вида пенсии. Объединяет их только то, что они могут быть по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. В Рязанской области более 360 тысяч пенсионеров, из них страховую пенсию получают более 300 тысяч граждан, социальную — около 22 тысяч рязанцев.

В законодательстве предусматривается несколько видов пенсии, каждая из которых оказывает денежную поддержку различным категориям людей: пенсионерам, людям с ограниченными возможностями здоровья или утратившим кормильца, а также пострадавшим вследствие профессиональных условий труда.

Большинство жителей нашего региона формируют и получают страховую пенсию. Страховая пенсия назначается гражданам, достигшим пенсионного возраста и сформировавшим пенсионные права в рамках обязательного пенсионного страхования. Пенсионные права формируются в процессе официальной трудовой деятельности, когда работодатель ежемесячно уплачивает за работника страховые взносы в ПФР по Рязанской области. Стаж и заработная плата влияют на количество пенсионных коэффициентов. Чем длительнее стаж и выше заработная плата, тем больше коэффициентов можно заработать, и тем больше будет размер пенсии.

У социальных пенсий иной принцип формирования. Получатели социальных пенсий — это граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют трудового стажа (дети — инвалиды) или его недостаточно для получения страховой пенсии. В этом случае социальные пенсии по старости назначаются на 5 лет позже общеустановленного пенсионного возраста.

Так, в 2022 году право на назначение социальной пенсии по старости имеют мужчины и женщины в возрасте 69-и и 64-х лет соответственно, а в 2023 году — 65 лет (женщины) и 70 лет (мужчины). Последние цифры приобретают максимальное значение — то есть начиная с 2023 года и далее претендовать на назначение социальной пенсии по старости могут только граждане при достижении 65 и 70 лет (женщины и мужчины, соответственно).