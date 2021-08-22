В четырёх районах Рязанской области отключили электричество

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Из-за непогоды в воскресенье, 22 августа, без электричества остались жители трёх районов Рязанской области. Об этом сообщил контактный центр энергетиков.

Света нет в Пустополье, Мосолове, Заполье и Бортникове Шиловского района; Голдине, Волшуте Михайловского района. Больше всего отключений в Рязанском районе. Электричества нет в населённых пунктах: Высоковские Дворики, Сергеевка, Жуково, Демкино, Волдыревка, Кураксино, Дубняки.

Ремонтные бригады работают, свет в домах рязанцев появится после окончания работ.