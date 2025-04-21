В четырёх районах Рязанской области установился 4 класс пожарной опасности

В четырёх муниципальных образованиях Рязанской области установился 4 (высокий) класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по области.

В настоящее время в Михайловском муниципальном округе, Пронском, Старожиловском и Шиловском районах установился высокий класс пожарной опасности. На остальной территории области третий.

По данным Гидрометцентра Рязанской области, с 21 по 24 апреля на территории региона сохранится аномально жаркая погода, что существенно увеличивает риск возникновения природных пожаров и повышение класса пожарной опасности. Только за два выходных дня было потушено 77 загораний травы на площади более 350 гектаров.

Реклама

В Рязанской области особый противопожарный режим действует в границах всех муниципальных образований, а также на землях Гослесфонда.

В условиях особого противопожарного режима штрафы увеличены: на граждан — до 20 тысяч рублей; на должностных — до 60, на юридических лиц — до 800 тысяч рублей. Если причинен крупный ущерб, причинен тяжкий вред здоровью или смерть человека, предусмотрена уголовная ответственность.