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Среда, 25 мая, 2022

В четверг на шести улицах Рязани отключат холодную воду

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Александр Ильин
Александр Ильин

В четверг на шести улицах Рязани отключат холодную воду

В четверг, 26 мая, на шести улицах Рязани отключат холодную воду, сообщает пресс-служба мэрии.

С 9:00 до 14:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Кальная, д. 38, д. 40, д. 77,
  • улица Касимовское шоссе, д. 67 корп. 3;

С 9:30 до 18:00 по адресам:

  • улица Вокзальная, д. 97, д. 99, д. 101, д. 101а,
  • улица Первомайский проспект, д. 57 корп. 1, д. 57, д. 63, д. 55 (детский сад №33),
  • площадь Димитрова, д. 3 корп. 1, д. 3 корп. 2, д. 3, д. 4,
  • улица Чкалова, д. 4, д. 6, д. 8, д. 10, д. 12, д. 16.

Причина отключения воды — ремонтные работы на водопроводе.

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