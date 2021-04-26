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Понедельник, 26 апреля, 2021
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В честь своего Дня рождения фитнес-клуб «Кислород» разыграл 30 000 рублей

Елена Лобанова
Фото Евгения Голикова
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В субботу, 24 апреля, фитнес-клуб «Кислород» отметил свой День рождения. В честь праздника компания решила разыграть среди своих клиентов 30 000 рублей. 

Праздник получился поистине грандиозным. Несмотря на то, что «Кислороду» исполнилось 2 года, памятную дату отмечали как большой юбилей. 

Еще совсем молодой фитнес-клуб, который расположен в центре Рязани, всегда прислушивается к своим клиентам. Ни одно торжество не проходит без постоянных посетителей. Вот и суббота не стала исключением: на двухлетие «Кислород» пригласил не только тренеров и других сотрудников центра, но и своих клиентов. 

Песни, танцы, зажигательные ведущие — все было в лучших традициях. Более того — на празднике фитнес-клуб буквально задарил своих клиентов подарками. Однако доставались они не просто: гости должны были разгадывать различные шарады, связанные с «Кислородом». Например, сколько за два года износилось тренировочных ковриков или сколько за это время было проведено групповых программ. Отличившиеся гости получали сертификаты на ужин в кафе «Маруся» или на любую услугу в фитнес-клубе. 

В качестве главного приза фитнес-клуб решил разыграть 30 000 рублей на любые услуги центра. Приз выиграла рязанка, которая занимается в «Кислороде» уже 1,5 года — почти с самого открытия центра. 

На вечере громче всех аплодировали и чаще всего благодарили управляющего фитнес-клубом Павла Циркова. Как тренеры, так и клиенты отмечали личностный подход к каждому человеку, открытость и вовлеченность мужчины. 

— Сегодня наш первый мини-юбилей. К сожалению, в прошлом году пандемия не позволила нам отметить первый год существования клуба. Мне безумно приятно, что вы выбрали именно наш центр и стали частью большой семьи. Всегда с удовольствием наблюдаю, как вы спешите к нам на занятия, и с какими радостными лицами уходите оттуда, — подчеркнул Павел Цирков. 

Одним из направлений «Кислорода» является развитие социально-ориентированных проектов для разанцев. Например, раньше фитнес-клуб организовывал в городских парках бесплатные занятия, которые были очень популярны среди жителей города. Этим летом при поддержке управления по физической культуре и спорту тренеры «Кислорода» снова будут проводить бесплатные занятия для горожан в парках города.

Записаться на бесплатное пробное занятие в фитнес-центр «Кислород» можно по телефону 520-999.  

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