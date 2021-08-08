В честь Дня горда в Рязани прошёл торжественный приём

7 августа в честь Дня города в Рязанской областной филармонии состоялся торжественный приём граждан.
В честь 926-летия города его жителей поздравили губернатор Рязанской области Николай Любимов, председатель Рязанской Гордумы Юлия Рокотянская, мэр Елена Сорокина. В зале присутствовали почётные жители Рязани, лучшие работники предприятий и учреждений, активисты общественных объединений, талантливые школьники.
Рязанцам на празднике вручили почётные грамоты, награды, ценные подарки. Праздник продолжился выступлением артистов и творческих коллективов.
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