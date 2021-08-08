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В честь Дня горда в Рязани прошёл торжественный приём

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В честь Дня горда в Рязани прошёл торжественный приём
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7 августа в честь Дня города в Рязанской областной филармонии состоялся торжественный приём граждан.

В честь 926-летия города его жителей поздравили губернатор Рязанской области Николай Любимов, председатель Рязанской Гордумы Юлия Рокотянская, мэр Елена Сорокина. В зале присутствовали почётные жители Рязани, лучшие работники предприятий и учреждений, активисты общественных объединений, талантливые школьники.

Во многом благодаря вашей поддержке успешно воплощаются в жизнь важнейшие проекты, направленные на укрепление экономики и социальной сферы, развитие территорий, повышение качества жизни людей. Уверен, что и в дальнейшем наша любимая Рязань будет активно развиваться, станет более благоустроенной, благополучной и комфортной, – отметил глава региона.

Рязани исполняется 926 лет. И на протяжении девяти веков ее историю создавали люди. Наш город – это в первую очередь сами горожане, труд и успехи которых ежедневно преображают Рязань, — отметила Юлия Рокотянская. — Сегодня в этом зале собрались лучшие из лучших. Я от всего сердца благодарю вас за беззаветный труд на благо родного города. 

Рязанцам на празднике вручили почётные грамоты, награды, ценные подарки. Праздник продолжился выступлением артистов и творческих коллективов.

  • В честь Дня горда в Рязани прошёл торжественный приём
  • В честь Дня горда в Рязани прошёл торжественный приём
  • В честь Дня горда в Рязани прошёл торжественный приём
  • В честь Дня горда в Рязани прошёл торжественный приём
  • В честь Дня горда в Рязани прошёл торжественный приём
  • В честь Дня горда в Рязани прошёл торжественный приём
  • В честь Дня горда в Рязани прошёл торжественный приём
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