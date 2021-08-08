В честь Дня горда в Рязани прошёл торжественный приём

Рязани исполняется 926 лет. И на протяжении девяти веков ее историю создавали люди. Наш город – это в первую очередь сами горожане, труд и успехи которых ежедневно преображают Рязань, — отметила Юлия Рокотянская. — Сегодня в этом зале собрались лучшие из лучших. Я от всего сердца благодарю вас за беззаветный труд на благо родного города.