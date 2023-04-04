В Черногории допустили введение виз для россиян

Отмена безвизового режима Черногорией для граждан России возможна, однако это будет зависеть не только от решения Подгорицы, но и от геополитических событий, в том числе конфликта на Украине. Об этом в интервью «Известиям» сказал депутат «Демократического фронта» в скупщине Черногории и глава парламентского комитета по безопасности и обороне Милан Кнежевич.

«Введение виз для граждан РФ возможно, но это зависит не только от Черногории, но и от ситуации на международной арене и окончания конфликта на Украине», — сказал Кнежевич.

При этом он выразил надежду, что этого всё же не произойдет.

Черногория, по его словам, уже много потеряла из-за антироссийских санкций, в том числе из-за отмены прямых рейсов между двумя странами. При этом большая часть жителей Черногории сегодня испытывают к россиянам положительные эмоции, констатировал Кнежевич.

Политик также напомнил, что связи РФ и Черногории длились на протяжении веков: местные жители любят русскую культуру и русский народ.

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