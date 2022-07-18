В Череповце женщина выпрыгнула в окно, спасаясь от собутыльников

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах инцидента с участием 30-летней жительницы Череповца, пишет Череповец-поиск.

В пятницу, 15 июля, днем в одном из домов на проспекте Победы, женщина была в гостях, где распивала спиртное с приятелями. Вскоре она решила попыталась покинуть квартиру, однако собутыльники не отпускали знакомую.

В итоге горожанка прибегла к радикальным мерам и выпрыгнула в открытое окно. Пострадавшая получила травмы и попала в больницу.

Сейчас ее жизни ничего не угрожает.