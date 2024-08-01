Четверг, 1 августа, 2024

В черепе пациента выросла огромная опухоль с волосами и жиром

Автор: 7info7

Опубликовано

Фото: t.me/mediamedics

Уникальная операция была проведена в Сургутской клинической травматологической больнице, где у пациента из черепа извлекли огромную опухоль, содержащую волосы и жир. Об этом сообщается в Telegram-канале «Медицинская Россия».

Пострадавший обратился в больницу с жалобами на головные боли. В ходе обследования врачи обнаружили в его мозге новообразование, которое оказалось опухолью, проросшей до второго шейного позвонка. Хирурги провели сложную операцию и успешно удали нарост. В настоящее время пациент находится на реабилитации.

Врачи отмечают, что такие опухоли обычно формируются в яичниках и диагностируются в раннем возрасте, что делает данный случай крайне необычным.

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