В Челябинской области депутата задержали за получение взятки

В Челябинской области задержан депутат Собрания депутатов города Троицка, подозреваемый в получении крупной взятки.

Следственное управление региона возбудило уголовное дело в отношении депутата, который также занимает должность директора муниципального унитарного предприятия «Троицкий банно-прачечный комбинат». Ему инкриминируется преступление, предусмотренное п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за совершение незаконных действий).

По данным следствия, в период с 2020 по 2024 годы подозреваемый получил взятку в размере не менее 160 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя. Денежное вознаграждение было передано за заключение договоров аренды нежилого помещения с нарушением закона.

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Преступление было выявлено сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД России по Челябинской области совместно с УФСБ России по региону. Эти структуры также оказывают оперативное сопровождение по делу.

Следователи СК России провели обыски по месту жительства и работы подозреваемого. Ведется работа по предъявлению обвинения, выбору меры пресечения и проведению других следственных и процессуальных действий.