В Челябинске забили тревогу из-за найденных цинковых гробов вблизи домов

Жители хутора Миасского в Курчатовском районе Челябинска нашли цинковые гробы на пустыре вблизи домов, пишет 74.RU .

По словам очевидцев, один из них ждет вывоза около двух месяцев, второй — уже год.

«Гроб первый, который год назад появился, был закрыт, но ветром у него сдуло крышку. Знаете, как жутко было», — рассказала читательница издания.

Один гроб лежит недалеко от домов, второй — чуть дальше от жилья и ближе к забору молокозавода.

Местные жители обратились к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру с просьбой помочь решить проблему. Он ответил в соцсетях, что дал сигнал коллегам.

Вскоре в пресс-службе главы региона уточнили, что проблему решат в ближайшее время.