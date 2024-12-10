Вторник, 10 декабря, 2024
На главнуюНовостиНовости мира

В Челябинске забили тревогу из-за найденных цинковых гробов вблизи домов

Дата публикации

powder

Жители хутора Миасского в Курчатовском районе Челябинска нашли цинковые гробы на пустыре вблизи домов, пишет 74.RU.

По словам очевидцев, один из них ждет вывоза около двух месяцев, второй — уже год.

«Гроб первый, который год назад появился, был закрыт, но ветром у него сдуло крышку. Знаете, как жутко было», — рассказала читательница издания.

Один гроб лежит недалеко от домов, второй — чуть дальше от жилья и ближе к забору молокозавода.

Местные жители обратились к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру с просьбой помочь решить проблему. Он ответил в соцсетях, что дал сигнал коллегам.

Вскоре в пресс-службе главы региона уточнили, что проблему решат в ближайшее время.

Новости рубрики
Новости мира

Задержан подозреваемый в убийстве пенсионеров в Сарове

В одной из квартир дома на проспекте Ленина были обнаружены тела 78-летнего мужчины с ножевыми ранениями и 77-летней женщины, у которой была отчленена голова.
Новости мира

В Сети вспомнили слова Жириновского про Сирию: захват власти, свержение Асада и кровавые последствия

Пророчество покойного лидера ЛДПР вновь сбывается.
Новости мира

Нижегородский девятиклассник одним ударом сломал нос учителю

Ученик девятого класса сломал нос учителю английского языка в Ковернинской средней школе №1 Нижегородской области,...