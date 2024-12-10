В Челябинске забили тревогу из-за найденных цинковых гробов вблизи домов

Жители хутора Миасского в Курчатовском районе Челябинска нашли цинковые гробы на пустыре вблизи домов, пишет 74.RU.
По словам очевидцев, один из них ждет вывоза около двух месяцев, второй — уже год.
Один гроб лежит недалеко от домов, второй — чуть дальше от жилья и ближе к забору молокозавода.
Местные жители обратились к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру с просьбой помочь решить проблему. Он ответил в соцсетях, что дал сигнал коллегам.
Вскоре в пресс-службе главы региона уточнили, что проблему решат в ближайшее время.