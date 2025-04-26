В Челябинске суд ужесточил приговор мигранту за изнасилование дочери бойца СВО

Челябинский областной суд вернул на строгий режим таксиста-мигранта Назарали Сайакбарова, который изнасиловал 16-летнюю дочь участника СВО в Магнитогорске, пишет URA.RU.
Уроженец Таджикистана получил девять лет колонии строгого режима.
Наказание стало более жестким, чем изначально.
В августе 2023 года злоумышленник подвозил девушку домой на такси. Он оказывал ей знаки внимания, приглашал вместе провести время.
Пассажирка ответила ему отказом, что разозлило водителя. Он привез ее к себе домой и изнасиловал.
После этого злоумышленник предлагал семье потерпевшей деньги за молчание, однако родственники отказались и обратились в полицию.