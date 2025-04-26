В Челябинске суд ужесточил приговор мигранту за изнасилование дочери бойца СВО

Челябинский областной суд вернул на строгий режим таксиста-мигранта Назарали Сайакбарова, который изнасиловал 16-летнюю дочь участника СВО в Магнитогорске, пишет URA.RU.

Уроженец Таджикистана получил девять лет колонии строгого режима.

Наказание стало более жестким, чем изначально.

«Если в суде первой инстанции Сайакбарову назначили восемь лет колонии строгого режима, то теперь — девять», — уточнить источник агентства.

В августе 2023 года злоумышленник подвозил девушку домой на такси. Он оказывал ей знаки внимания, приглашал вместе провести время.

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Пассажирка ответила ему отказом, что разозлило водителя. Он привез ее к себе домой и изнасиловал.

После этого злоумышленник предлагал семье потерпевшей деньги за молчание, однако родственники отказались и обратились в полицию.