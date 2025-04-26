В Челябинске разгорелся скандал из-за похорон участника СВО

В Челябинской области разгорелся конфликт между родственниками погибшего участника спецоперации за право его похорон, пишет 74.RU.

Сергею было 47 лет, он ушел на фронт добровольцем в 2023 году.

«В августе он написал, что едет в направлении Курска, и больше не выходил на связь ни с кем. Я ездила в военкомат, писала заявление, искала его. В октябре узнала, что он погиб», — уточнила старшая дочь бойца Анастасия.

На этой неделе его тело привезли в Челябинск. Семья планировала похороны на воскресенье в Златоусте, поскольку военный родился и вырос в этом городе.

«Сестре он говорил, что хотел бы быть похоронен все-таки в Златоусте — рядом с родными», — пояснила собеседница издания. Реклама

Анастасия уточнила, что у отца была законная жена, она настаивала на придании тела земле на Преображенском кладбище в Челябинске.

Чтобы похоронить бойца, сторонам были необходимы документы, находящиеся в военкомате. В итоге их передали дочери погибшего бойца СВО. Церемония прощания с ним назначена на воскресенье в Златоусте.