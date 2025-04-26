В Челябинске разгорелся скандал из-за похорон участника СВО

В Челябинской области разгорелся конфликт между родственниками погибшего участника спецоперации за право его похорон, пишет 74.RU.
Сергею было 47 лет, он ушел на фронт добровольцем в 2023 году.
На этой неделе его тело привезли в Челябинск. Семья планировала похороны на воскресенье в Златоусте, поскольку военный родился и вырос в этом городе.
Анастасия уточнила, что у отца была законная жена, она настаивала на придании тела земле на Преображенском кладбище в Челябинске.
Чтобы похоронить бойца, сторонам были необходимы документы, находящиеся в военкомате. В итоге их передали дочери погибшего бойца СВО. Церемония прощания с ним назначена на воскресенье в Златоусте.