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Среда, 13 октября, 2021
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В Чебоксарах мужчина изнасиловал сожительницу и угрожал сбросить её с балкона

Александр Ильин
Изображение Nino Carè с сайта Pixabay

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В Чебоксарах будут судить 33-летнего местного жителя, который изнасиловал бывшую сожительницу и угрожал сбросить её с 4-го этажа. Об этом сообщает СУ СК РФ по Чувашской республике.

Как стало известно следствию, утром 17 июня 2021 года мужчина, будучи пьяным, ворвался в дом бывшей девушки, накинул на её шею шнур от зарядного устройства и совершил над ней насильственные действия сексуального характера. 

После этого злоумышленник схватил пострадавшую за голову и наклонил над перилами балкона на 4 этаже, угрожая сбросить её вниз. 

В ходе расследования также выяснилось, что мужчина и прежде неоднократно наносил женщине побои, причинял ей моральную и психическую боль. 

В скором времени он предстанет перед судом. Ему предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ, (изнасилование, соединенное с угрозой убийства), ч. 1 ст. 117 (истязание) и ч. 1 ст. 119 (угроза убийством).

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