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Пятница, 13 августа, 2021
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В Чебоксарах арестовали педофила, целовавшего взасос пятилетнюю девочку

Никита Брыкин
В Чебоксарах арестовали педофила, целовавшего взасос пятилетнюю девочку
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Сотрудники полиции арестовали 44-летнего жителя Чебоксар Сергея Иванова, который подозревается в педофилии, пишет KazanFirst.

Выяснилось, что злоумышленник схватил и удерживал пятилетнюю малышку. Вскоре он начал целовать ее взасос. При этом ребенок кричал и пытался вырваться.

Мужчина утверждает, что был пьян и ничего не помнит. Оказалось, что он проживает в одном доме с семьей жертвы.

Жильцы дома сняли происходящее на видео и тут же вызвали сотрудников полиции. Они не стали сообщать о случившемся отцу ребенка из-за страха, что тот устроит самосуд извращенцу.

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