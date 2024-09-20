Пятница, 20 сентября, 2024

В ЦФО увеличилась зарплата ветеринаров

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от freepik

Специалисты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутмента, проанализировали рынок труда для ветеринаров в Центральном федеральном округе и выяснили уровень предлагаемой заработной платы.

С января по август 2024 года в округе было открыто 2956 вакансий для ветеринарных врачей, что на 12% превышает показатель предыдущего года. По темпам роста числа открытых должностей Центральный федеральный округ делит 2-3 место с Южным федеральным округом, в то время как Приволжский федеральный округ стал лидером, увеличив количество вакансий для ветврачей на 29%.

Среди ищущих работу специалистов в Центральном федеральном округе наибольшую долю составляют лица в возрасте от 25 до 34 лет (41%), тогда как лишь 3% соискателей старше 55 лет. Женщины составляют 71% от общего числа профессионалов в данной области.

Средняя зарплата ветеринаров в округе выросла на 14% и составила 67,8 тыс. рублей, в то время как в 2023 году она была 59,6 тыс. рублей. По всей России зарплата в 2024 году составила 63,5 тыс. рублей.

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