В центре Рязани расстреляли автомобиль

Автомобиль рязанки расстреляли в центре города. О происшествии она сообщила изданию «Новая газета — Рязань».

Всё случилось, по словам владелицы автомобиля Елены, 31 мая в 11.45 рядом с домом 22а по улице Радищева.

Машина в это время двигалась от перекрестка Радищева и Введенской в сторону мэрии. Пуля попала в стекло багажника. Никто не пострадал.

К месту происшествия вызвали полицию. Правоохранители не нашли пулю, возможно она либо отскочила от стекла, либо упала в систему вентилирования в багажнике.