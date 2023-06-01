Четверг, 1 июня, 2023
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В центре Рязани расстреляли автомобиль

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Автомобиль рязанки расстреляли в центре города. О происшествии она сообщила изданию «Новая газета — Рязань».

Всё случилось, по словам владелицы автомобиля Елены, 31 мая в 11.45 рядом с домом 22а по улице Радищева.

Машина в это время двигалась от перекрестка Радищева и Введенской в сторону мэрии. Пуля попала в стекло багажника. Никто не пострадал.

К месту происшествия вызвали полицию. Правоохранители не нашли пулю, возможно она либо отскочила от стекла, либо упала в систему вентилирования в багажнике.

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